Belçika’daki Katalan Siyasetçiler Sınır Dışı Edilmeyecek

Brüksel yargısı, Katalonya'daki kritik seçimlere bir hafta kala, Belçika'ya sığınan Katalan politikacılar Carles Puigdemont ve diğer dört siyasetçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili davayı düşürdü.

Puigdemont’un avukatı Paul Bekaert, Brüksel Adliyesi’nin tek hakimli özel mahkeme tarafından, takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Katalan siyasetçileri savunan avukatlardan Christophe Marchand da, müvekkillerine yöneltilen iddiaların Belçika yasalarında suç olmadığını ve davanın bu gerekçe ile düşmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, İspanya yargısının 5 Aralık’ta sürpriz bir şekilde Katalan politikacılar hakkındaki ‘Avrupa yakalama emrini’ kaldırmasını, karara gerekçe olarak gösterdi.

İspanya’da yakalanma riski

Belçika’ya 30 Ekim tarihinde sığınan Carles Puigdemont, Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluis Puig ve Clara Ponsati, bu kararla sığındıkları ülkede serbest dolaşım hakkına sahip olacaklar. Ancak önümüzdeki hafta Katalonya’nın kaderini belirleyecek seçimlere rağmen 5 Katalan politikacı, Madrid yargısı tarafından açılan davalar devam ettiği için, kendi ülkelerine geçerse yakalanma riski ile karşı karşıya kalacak.

Katalan lider Puigdemont, Madrid Yüksek Mahkemesi’nin hakkındaki arama emrini kaldırmasının ardından ülkesine dönmeyeceğini ve seçim kampanyasını bir süre Belçika’dan yürüteceğini açıklamıştı. Ancak 21 Ekim’de yapılacak seçimlerin ardından ülkesine dönmeyi planlayan Puigdemont, dönüşü için bazı koşulların yerine gelmesi gerektiğini söylemişti.

Seçimler 21 Aralık’ta

Katalonya Özerk Bölgesi’nde, 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumu ve Katalan Parlamentosu’nun bağımsızlık kararının ardından haftalardır devam eden krizde son aşamaya giriliyor.

21 Aralık'ta yapılacak seçimlerde 5 milyon 300 bin seçmen, Katalan halkının kaderini belirleyecek olağanüstü seçimlerde oy kullanmak üzere sandığa davet edildi.

Bütün Avrupa’nın dikkatle izleyeceği seçimlerde Katalan Özerk Parlamentosu’nun 135 sandalyesinin yeni sahipleri belirlenecek. Amerikanın Sesi