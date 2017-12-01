Belçikalı performans sanatçısı ‘tarihin kaçınılmaz yükünden’ kurtulamadı

Belçika'da Mikes Poppe adlı performans sanatçısı 'sanat tarihinin sanatçı üzerindeki yükünü' temsil etmek amacıyla bir mermer bloğuna kendini zincirledi.

19 gün boyunca mermeri yontarak kurtulmaya çalışan sanatçı eyleminde başarılı olamadı. Sanatçının zincirleri dışarıdan müdahale ile kesildi.

Mikes Poppe adlı performans sanatçısı ‘sanat tarihinin sanatçı üzerindeki yükünü’ temsil etmek amacıyla Belçika’nın Oostende kentindeki bir mahkeme binasında bulunan mermer bloğa kendini zincirledi.

3 metrelik bir zincirle kendini bağlayan sanatçı mermer bloğu kırmaya çalıştı.

Bu süre boyunca uyuma, yemek yeme, çalışma ve duş yapma gibi işlerini zincirli şekilde sürdüren sanatçı, mermer bloktan kendi çabalarıyla kurtulamadı.

Poppe tam 438 saat yani yaklaşık 19 gün sonra ‘dışarıdan müdahale’ ile zincirlerin kesilmesi sonucu 29 Kasım’da kurtarıldı.

‘HER ZAMAN TAŞIMAK ZORUNDA OLDUĞUM BİR YÜK’

Sanatçı ‘serbest kalmasının’ ardından yaptığı açıklamada “Mermer blok kendimi kurtarmak istediğim tarihi, sanat tarihini sembolize ediyor. Bunun mümkün olmadığını keşfettim. Bu her zaman taşımak zorunda olduğum bir yük” diye konuştu.

‘De Profundis’ adını taşıyan ve daha geniş bir serginin parçası olan performansın internetten canlı olarak da yayınlandığı belirtildi.