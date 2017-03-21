Belçikalı vekil cinayetten tutuklandı

Belçika’da Flaman Parlamentosu Milletvekili Christian Van Eyken, danışmanının eşinin ölümüyle ilgili yeniden tutuklandı.

Belçikalı vekil Christian Van Eyken’in adı, 2015’te yanında danışman olarak çalışmaya başlayan aynı zamanda sevgilisi olduğu ileri sürülen Sylvia B.’nin eşi olan Marc Della'nın esrarengiz bir şekilde öldürülmesi olayına karışmıştı. Olayın ardından tutuklanan Sylvia B., çıkarıldığı mahkemede cinayeti Milletvekili Christian Van Eyken için işlediğini iddia edince Ocak 2016'da tutuklanan Belçikalı vekil, ardından serbest bırakılmıştı.

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Dokunulmazlığı kalkan vekil, soruşturması tamamlanan dava dosyasının savcıya teslim edilmesinin ardından tekrar hakim karşısına çıktı. 61 yaşındaki siyasetçi, cinayet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belçikalı vekil Van Eyken ile sevgilisi Sylvia B., aynı zamanda 24 Nisan tarihindeki mahkemede, Sylvia B.'nin danışmanlık yapabilmesi için parlamentoya verilen sahte diplomayla ilgili resmi belgede sahtecilik ve usulsüzlükten yargılanacak. Marc Dellea 8 Ocak 2015’te Brüksel’deki evinde ölü bulunmuş, polise ilk ihbarı da Marc Dellea’nın eşi Sylvia B. yapmıştı. İHA