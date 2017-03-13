Belgesel için insan beyni yedi!

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tCNN International&#8217;da &#8216;Believer&#8217; isimli bir belgeselin sunuculuğunu yapan İran asıllı Reza Aslan, Hindistan&#8217;da çektiği bir bölümde Aghorilerin inançları gereği pişirilmiş insan beyni yedi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tDünyadaki çeşitli inanç gruplarını araştıran ve onların geleneklerini programına taşıyan Reza Aslan, Aghoriler ile ilgili çektiği bölümle tartışma yarattı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHindistan&#8217;ın Varanasi şehrindeki çekimler sırasında zor anlar yaşayan Aslan&#8217;a önce insan kafatasından içki içirildi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBunu yaptıktan sonra ise çekim ekibinin de cesaretlendirmesiyle pişirilmiş insan beyni parçasını yenmesi istendi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAyrıca 44 yaşındaki sunucunun yüzü insan külleriyle boyandı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler&#8217;in sayıları zamanla azaldı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHaklarında pek fazla resim, bilgi ve kayıt bulunmuyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tGenellikle ölülerin yakıldıgı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghori&#8217;ler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAghoriler inançları gereği, insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna ve bunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görüyorlar.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t. .