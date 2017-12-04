Berlinale ilk kez animasyonla açılacak

15 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan 68. Berlin Film Festivali’nin açılışını, ünlü ABD'li yönetmen Wes Anderson'un 'Isle of Dogs' (Köpekler Adası) isimli animasyonu yapacak.

Berlin Film Festivali (Die Berlinale) Direktörü Dieter Kosslick, festivalin ilk kez bir animasyonla açılacağını belirtirken ‘Isle of Dogs' filmini “Wes Anderson büyüsüyle seyircilerin kalplerini fethedecek” diye takdim etti.

BERLİN’İN SEVGİLİSİ

Anderson, Almanya’nın en büyük film festivali olan Berlinale’ye yabancı bir isim değil. 2014’te de festivali açan ABD’li yönetmen, 2002'de 2The Royal Tenenbaums’, 2005'te ‘The Life Aquatic with Steve Zissou’, 2014'te ise Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü'nü kazanan ‘The Grand Budapest Hotel’ filmleriyle anayarışmadaki yerini almıştı.

KÖPEĞİ ÇÖPLÜĞE ATILINCA

Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, festivalin ilk kez bir animasyon filmle açılacağını belirtirken ‘Isle of Dogs'u “Wes Anderson büyüsüyle seyircilerin kalplerini fethedecek” diye takdim etti. Animasyon, izleyicileri, Megasaki City şehrinin yolsuz belediye başkanının 12 yaşındaki evlatlık oğlu Atari Kobayashi ile kayıp köpeğinin peşinde maceraya sürüklüyor. Filmde şehirdeki tüm köpekler devasa bir çöplüğe gönderilir. Çok sevgili köpeğinin bu talihsiz hayvanlar arasında olduğunu öğrenen Atari, hayattaki tek dostunu aramak üzere Çöp Adası'nda sonlanacak zorlu bir yolculuğa çıkar. Buraya vardığında yeni tanıştığı arkadaşlarıyla tüm şehrin kaderini değiştirecek epik bir maceraya atılır.

GÖRKEMLİ SESLENDİRME KADROSU

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda Bryan Cranston, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Ken Watanabe, Greta Gerwig, Frances McDormand, Yoko Ono ve Harvey Keitel gibi yıldız isimler var. Atari’yi ise Japon kökenli Koyu Rankin seslendirecek. ‘Isle of Dogs’ 23 Mart'ta ABD’de, nisanda dünya çapında izleyiciyle buluşacak.