Beyaz Saray: Gözlemcilerin raporuna kadar yorum yok

Sözcü Sean Spicer, uluslararası gözlemcilerin raporunu bekleyeceklerini söyledi.
Spicer, “Bu konuyu inceleyen uluslararası bir komisyon var ve genelde 10-12 günde rapor hazırlıyorlar. Bekleyeceğiz ve onların işlerini yapmasına izin vereceğiz” dedi.
AGİT, REFERANDUMUN EŞİT ŞARTLARDA YAPILMADIĞI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİ
Sputnik’te yer alan habere göre, Spicer’ın bahsettiği komisyon AGİT, bugün yaptığı açıklamada referandum gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. AGİT, referandumun eşit şartlarda yapılmadığı yönünde görüş bildirmişti. Gözlemciler ayrıca, YSK’nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu da belirtmişti.
Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer’ın açıklamasından önce ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmış, referandum sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmemişti.