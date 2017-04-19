Beyaz Saray’dan son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile telefonla görüşmesi, Türk basınında seçim zaferini kutlama olarak lanse edilmişti... Ancak Beyaz Saray'dan konu ile ilgili açıklama Basın Sorumlusu Sarah Huckabee Sanders'dan geldi.

Beyaz Saray Basın Sorumlusu Sarah Huckabee Sanders, “Trump’ın Erdoğan’ı araması, seçim sonuçlarının onaylanması anlamına gelmiyor. Kesinlikle Başkanın tutumu bu yönde değildi. Trump’ın önceliği, bir NATO üyesi ve partnerle, ortak çıkarları konuşmaktı” dedi.

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Trump’ın, Türkiye’deki demokrasiden kaygılı olup olmadığı sorusuna Sanders, “Biz demokrasiyi teşvik etmek istiyoruz. Başkan’ın dünkü telefon görüşmesi, Suriye gibi, birlikte çalışabileceğimiz konuları konuşmak amacıyla yapıldı. Elbette Trump, demokrasiyi destekliyor ve bunu umuyor” diye yanıt verdi.

Politico İnternet Sitesi‘ nde yer alan habere göre; Trump’un, Erdoğan’a daha fazla güç kazandırdığı yönünde destek verip vermediği sorusuna, “Ben öyle düşünmüyorum, görüşmenin amacı bu değildi” diyerek yanıtlayan Sanders, “Trump’ın araması, mevcut sonuçların resmi sonuçlar olarak kabul edilmesi anlamına gelmiyor. AGİT’ten, normalde yaptığı gibi elinden geleni yapmasını ve bütünlüklü bir rapor ortaya çıkarmasını istiyoruz” dedi.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın, Putin-Erdoğan görüşmesinden hemen sonra gelmesi de dikkat çekti.