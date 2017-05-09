Beyaz Saray: Türkiye’ye güvenli riskleri konusunda teminat veriyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer basın toplantısında, IŞİD'e karşı Rakka'da büyük bir zafer kazanmayı temin edecek şekilde hamlelerini belirlediklerini söyledi.

YPG’nin silahlandırılmasıyla ilgili Türkiye’nin tepkileri hakkında açıklama yapan Spicer, “Koalisyon ortağımız Türkiye’nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetinim ve halkının, daha fazla güvenlik riski oluşmasını önlemeye ve NATO müttefikimize korumaya ABD’nin kararlı olduğundan emin olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRK YETKİLİLERE TEMİNAT VERDİK”

Spicer ayrıca, Türkiye’nin daha fazla güvenlik riski yaşamasını önlemek için çalışacakları konusunda Türk yetkililere teminat verdiklerini ekledi.

YPG’lilerin Suriye Demokrat Güçleri aracılığıyla ‘sınırlı bir miktarda silah ve mühimmat elde ettiğini’ savunan Spicer, yeni politikalarıyla Rakka’da kıstırılan IŞİD güçlerine karşı savaşmak için yeterli silahı sağlayacaklarını belirtti.

DHA