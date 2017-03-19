Son dakika… Beyaz Saray’da bomba alarmı

Beyaz Saray'ın kontrol noktalarından birine gelip aracında bomba olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı. CNN'in iki polis yetkilisine dayandırdığı haberde, aracın arandığı belirtildi.

Beyaz Saray'ın kontrol noktalarından birine gelip aracında bomba olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı. CNN'in iki polis yetkilisine dayandırdığı haberde, aracın arandığı belirtildi.

Beyaz Saray’ın çevresindeki bazı yolların kapatıldığı belirtildi. Şahsın aracını Gizli Servis kontrol noktasına doğru sürdüğü öğrenildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklama, protokol gereği Gizli Servis personelinin teyakkuz durumuna geçtiği ifade edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; olayla ilgili soruşturma sürdüğü için Gizli Servis konuya ilişkin şu aşamada daha fazla bilgi veremiyor.

Sabah saatlerinde ise Beyaz Saray’ın kuzey çitlerindeki bisiklet park yeri bariyerini aşan bir şahıs gözaltına alınmıştı.