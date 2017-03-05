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Beyaz Saray’dan Obama yönetimine soruşturma talebi

Beyaz Saray, Kongre’den Obama yönetiminin telefon dinlemelerini incelemesini talep etti.
23:485 Mart 2017
Dünya
Beyaz Saray’dan Obama yönetimine soruşturma talebi
Beyaz Saray, Kongre’den Obama yönetiminin telefon dinlemelerini incelemesini talep etti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinin eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2016 yılındaki kampanyaları sırasında görevi kötüye kullanıl kullanmadığının soruşturulması talebinde bulundu.

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Beyaz Saray‘ın talebi Başkan Trump'ın, herhangi bir kanıt göstermeden eski Başkan Obama'nın Trump Tower'daki telefonların dinlenmesi emrini verdiği iddiasından bir gün sonra geldi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump ve yönetiminin Kongre'nin incelemeyi tamamlayana kadar herhangi bir açıklamada bulunmayacağını dile getirdi.

İHA

Son güncelleme: 23:5005.03.2017
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