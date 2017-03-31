Bharara’dan Çavuşoğlu’na ağır yanıt!

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması, epeydir pek bahsedilmeyen Reza Zarrab davasını yine tartışma gündemine taşıdı.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması, epeydir pek bahsedilmeyen Reza Zarrab davasını yine tartışma gündemine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Atilla’nın tutuklanmasının ardından, Zarrab iddianamesini hazırlayan New York Güney Bölge eski Federal Başsavcısı Preet Bharara’nın “FETÖ ile ilişkisi olduğunu” söylemişti.

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Bharara, Çavuşoğlu’nun bu ithamına, New York Times gazetesine yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Türk Dışişleri Bakanı’nın adını telafuz etmeyen, kendisinden “yabancı bir yetkili” olarak bahseden eski Başsavcı, tek cümlenin yanıtında, “Yabancı bir yetkilinin artık bakmadığım bir dava hakkında dile getirdiği yanlış ve aptalca siyasi propagandasına yorum yapmayacağım” ifadesini kullandı.

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Bharara, ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu ayın başında görevden alınmıştı.

Bharara’nın görevden alınmasından sonra Başsavcılığa vekalet eden yardımcısı Kim Joon’un talimatıyla, görev için ABD’de bulunan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla 28 Aralık’ta New York’ta gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Atilla, Zarrab’ın ABD tarafından İran’a yönelik koyduğu yaptırımları delmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Tutuklama işleminin ardından Ankara’ya gelen ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile düzenlediği basın toplantısında, Atilla’nın Reza Zarrab soruşturması kapsamında tutuklanmasının “siyasi olduğunu” savunmuştu.

Çavuşoğlu, Bharara’nın Gülen cemaatiyle bağı olduğunu da öne sürmüştü.