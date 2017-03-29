Bildiğiniz gökdelenleri unutun! İşte karşınızda ‘The Big Bend’

Teknoloji ve mühendisliğin gelişmesiyle, alışılmışın dışındaki bina projeleri daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Bunun en yeni örneği ise ABD'nin New York şehrinde yapılması planlanan 'The Big Bend'

Teknoloji ve mühendisliğin gelişmesiyle, alışılmışın dışındaki bina projeleri daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Bunun en yeni örneği ise ABD'nin New York şehrinde yapılması planlanan 'The Big Bend'

ABD’nin Manhattan adası gökdelenleriyle ünlü olsa da, Central Park ve etrafının dokusunu korumak için, New York belediyesi bina inşaatlarına büyük kısıtlamalar getiriyor. Binalar ünlü parkın güzelliğini bozmasın ve önüne geçmesin diye, herkes istediği yükseklikte inşaat yapamıyor. Bu durumun farkında olan Oiio Studios ise, yükseklik yerine uzunluğu hedef alan konsept bir projeyle ortaya çıktı: ‘The Big Bend’…

Bina tam olarak 1230 metre uzunluğunda ve bildiğiniz yapıların aksine, U şeklinde. Ayrıca böyle bir yapıda kullanılacak asansör sistemi, binanın kendisi gibi normalin dışında.

Şimdiden iyi ve kötü birçok tepki alan projenin yapılıp yapılmayacağı daha belli olmasa da, 828 metrelik Burj Khalifa’ya kıyaslandığında, ‘The Big Bend’ tarih yazacak gibi gözüküyor.

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