Bilim, istatistikle açıkladı: Evrim oyununda nasıl ayakta kalınıyor?

Arizona Üniversitesi'nden biyologlar tarafından yeni bir araştırmada, farklı hayvan gruplarının tür sayısında neden önemli ölçüde farklılaşma yaşandığını ve bunların vücut ve yaşam şekilleri arasındaki farklılıklarla nasıl ilişkili olduğu ortaya konuyor.

İnsanlar, binlerce yıldır yeryüzünde yaşayan hayvanların sınırsız çeşitliliğine, farklılıklarına karşı hayranlık duymuşlar ve hayvanlar alemini inceleyerek dünyadaki canlı yaşamı araştırmışlardır.

KAÇ HAYVAN TÜRÜ SAPTANDI?

Şimdiye dek, biyologlar yaklaşık 1.5 milyon hayvan türünü tanımladı ve katalogladı ancak birçoğu hala keşfedilmeyi bekleyen türlerin sayısının bu sayıyı gölgeleyebileceği düşünülüyor.

Bütün hayvan türleri kabaca 30 filuma(aynı soydan gelen ve kuşaklar boyu sürüp giden, canlıların bölümlenmesinde dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.) bölünmüştür, ancak bu filumlar, tek bir türe, 1.2 milyondan fazla böcek ve akrabalarından fazla olmak üzere, kaç tür içerdikleri farklılık göstermektedir.

Hayvanlar, bitki benzeri hareketsiz baş, göz ve karmaşık organlardan yoksun deniz süngerleri, karada hakim olan türler(arthropodlar), diğer organizmalarda yaşayan parazit solucanlar( Örneğin: Nematodlar, platinler) gibi inanılmaz varyasyonlara sahiptir.

ZORLAYAN TEMEL SORU

Bu göz kamaştırıcı hayat formlarının arasında, bir soru açık olmasına rağmen halen ilgililerini zorlamaktadır: Neden bazı evrimsel hayvan ağacında bazı gruplar baş döndürücü bir tür yığını haline gelirken, diğerleri sadece bir avuç sayısı kalıyor?

Disiplinlerinin başlangıcından itibaren, biyologlar, tür çeşitliliğinin altında yatan kalıpları bulmaya ve anlamaya başladılar. Başka bir deyişle bir filumun birçok içine veya evrimci biyologların sözüyle “başarılı” olmasına izin veren tarifi nedir?

Temel ama çözülmemiş bu sorun, bu filumların temel biyolojisinin tür sayılarına bağlı olup olmadığıdır. Örneğin, bir baş, uzuv ve gözlerin olması bazı grupların daha başarılı olmasına ve daha fazla tür sayısına sahip olmasına izin verir mi?

VERITABANI ÜZERİNDEN ANALİZ ve PARAZİTLER

Phys.org’da yer alan habere göre Arizona Üniversitesi Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü’ndeki Tereza Jezkova ve John Wiens, bu sorunun çözümüne yardımcı olacak yeni bir araştırmaya imza attılar.

Anatomi, üreme ve ekoloji ile ilgili özellikler de dahil olmak üzere 18 özellikten oluşan bir veritabanı oluşturdular. Daha sonra, her özellik her filumdaki tür sayısını ve her filumdaki türlerin nasıl çoğaldığı test ettiler(çeşitlilik). Araştırmanın sonuçları American Naturalist adlı bilimsel dergide yayımlandı

Jezkova ve Wiens, filumlar arasındaki çeşitlilik ve tür sayılarının çoğunu açıklayan üç özellikten yalnızca en başarılı filumların (iç ya da dış), arazide (okyanus değil) yaşama ve diğer organizmaları parazitleme özelliklerine sahip olduklarını buldular.

Daha dramatik olmak üzere, diğer özellikleri, çeşitlilik ve tür sayıları üzerinde şaşırtıcı derecede daha az etkiye sahipti: Bir baş, uzuvlar ve dolaşım ve sindirim için karmaşık organ sistemleri gibi evrimsel başarılar evrimin “başarı için giyindiği” temel özellikleri gibi görünmüyor.

Wiens, “Parazitlik diğer özelliklerin hiçbiriyle ilişkili değildir ve bu kendi başına güçlü bir etki yaratmaktadır.” diyor. Ona göre bir ev sahibi tür , ikiye ayrıldığında parazit popülasyonlarını da alır.

EVRİM OYUNUNDA NASIL KAZANILIR?

Bu renkli çikolataya benzer deniz yıldızı, deniz salatalıkları ve deniz kestanesi ile birlikte, beş kat simetrik vücut planı olan tek filum Echinoderm’e aittir.

“Aynı ev sahibi içinde yaşayan bir dizi parazit türüne sahip olabilirsiniz. Örneğin, bir konakçı türün 10 türü nematod olabilir ve eğer bu konakçı tür ikiye bölünürse 20 nematod türü olur. Bu gerçekten çeşitliliği arttırıyor.”

Araştırmacılar, parazit yaşam tarzı gibi bir özelliğin çeşitlenmesinin olası bir sürücüsü olup türlerin çeşitlenmesinin olası bir lokomotifi olup olmadığını araştırmak için çoklu regresyon analizi veren istatistiki bir yöntem kullandı.

Wiens, ” Bütün bu benzersiz özelliklerini tek tek analiz ettik. Örneğin, eşeyli ve eşeysiz üreme eğilimli veya metaformoz olup olmadığına bakılmaksızın bir filiumun içinde, gözlere ve bir başa sahip türlerin yaşadığı ve her biri kendi başına güçlü bir etkiye sahip 6 özellik seçtik. Daha sonra bu altı özelliği çoklu regresyon modeli ile besledik ve daha sonra “hangi özellik kombinasyonu gereksiz değişkenleri içermeden varyasyon çokluğunu açıklıyor?” diye sorduk ve bundan da üç ana değişkene indirdik.

Makalenin yazarları, analizin geçmiş biyolojik çeşitliliğin gerçek bir yansıması olmadığı fosil kayıtları hakkında herhangi bir varsayımda bulunmadığına işaret ediyor; çünkü yumuşak gövdeliler ya da bir parazit yaşam biçimi gibi nitelikler ortaya konmuyor.

Wiens, “Günümüzde gördüğümüz türlerdeki çeşitlilik desenlerini açıklayan şeyin ne olduğunu bilmek istedik. Kazananlar kimdir ve kimler kaybediyor?” diyor.

Wiens, insan faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarındaki asitleşmenin, denizdeki biyolojik çeşitliliği de sokacak şekilde birçok deniz hayvanı için varoluşsal tehdit içerdiğini belirtiyor:

“Hayvanların evrimleşmesinde pek çok benzersiz örnek okyanuslarda yaşıyor ve kolayca yok olabiliyor. Bu nedenle yüz milyonlarca yıldır hayatta kalmış olan gruplar hayatımızdan çıkıyor ve bunun sonuçları korkunç oluyor. Hayvan filumlarının çoğu kaybedenler ve bugünü tür sayıları okyanus eğilimlidir ve insan faaliyetleri nedeniyle türleri tamamen tükenebilir.”

Wiens, ” bir soyun tükendiğinde, onun içinde ya da üzerinde yaşayan tüm ilişkili türlerin de yok olmasının muhtemel” olduğunu söylüyor.

