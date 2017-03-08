Bir anda 20 kilo alan kadına şok teşhis

Vicki Perez isimli Amerikalı kadın bir zamanlar muhteşem fiziğiyle yarışmalarda boy gösterirken bir anda yüzü, elleri ve ayakları şişince sokağa çıkamaz hale geldi.

Vicki Perez isimli Amerikalı kadın bir zamanlar muhteşem fiziğiyle yarışmalarda boy gösterirken bir anda yüzü, elleri ve ayakları şişince sokağa çıkamaz hale geldi.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre erkek ayakkabısı giymeye başlayan kadın her gün spor yapmasına rağmen bir yıldan daha kısa bir süre içinde 58 kilodan 78 kiloya yükseldi.

Vücudunda garip döküntüler ortaya çıkan kadın anaflaktik şok geçirince hastaneye kaldırıldı. Vicki ilk başta alerji olduğunu düşündü ancak ertesi gün hareket edemiyor, nefes alamıyordu.

Yapılan sayısız teste rağmen doktorlar teşhis koymakta zorluk çekiyordu. Bir Cushing sendromu uzmanına danışmak için Alabama Üniversitesi’ne giden kadın, hastalığını öğrenince şoke oldu. Bir çocuk annesi Vicki’nin beyninde tümör vardı.

Vicki, tümör için ameliyat olduktan sonra değişimi hemen fark etti. Ameliyattan iki gün sonra ayakları normale döndü.

Bir ay sonra ikinci bir operasyon daha geçirmesi gereken kadın iyileşme sürecinin oldukça zorlu olduğunu söyledi. Yürümeyi ve koşmayı sıfırdan öğrendi. Hormon dengesizlikleri sebebiyle sürekli sinirliydi ve ağlıyordu.

Hala iyileşme sürecinde olan Vicki’nin kilosu 68’e kadar düştü. Hastalığın etkisinden %100 kurtulamadığı için herhangi bir duygusal stres şoka girmesine neden olabilir.