Bir insan bunu nasıl yapar? Köpeğini -32 derecede dondurdu…

Akıllara durgunluk veren vahşet haberi Rusya'nın Yakutsk şehrinde meydana geldi. Üzerine soğuk su dökülen ve -32 derecede donması için bırakılan köpek, mucize eseri canlı kurtarılmasına rağmen hayatını kaybetti.

“Dünyanın en soğuk şehri” olarak da bilinen Rusya’nın Yakutsk kentinde yaşanan vahşet adeta görenlerin kanını dondurdu.

Siberian Times’ta yer alan habere göre, ismi açıklanmayan bir kişi, köpeğinin üzerine soğuk su dökerek dışarı attı. Zavallı köpek eksi 32 derecelik hava sıcaklığında hareket bile edemezken vücudu buz tutmaya başladı.

Mucize eseri canlı olarak ulaşılan hayvanın vücudunun yarısının buz kütlesine döndüğü belirtildi. Talihsiz köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLENDİ

İsmi açıklanmayan kişinin ceza alması için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya kısa süre içinde 10 bin işi katıldı. Bir kadın aktivist konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu adamın aynı zamanda çok sayıda çocuğu da var. Köpeğine bunu yapan çocuklarına neler yapmaz ki?” ifadelerini kullandı.

Rus milletvekili Sergey Boyarsky’nin konuyla yakından ilgilendiği ve köpeğin sahibi hakkında soruşturma başlatılmasını talep edeceği öğrenildi.