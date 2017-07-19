Bir zamanlar etrafında kadınlar fink atıyordu… şimdi ise herkesi şaşırttı

Instagram'ın Kralı lakabıyla anılan milyoner playboy Dan Bilzerian, 22 milyonu aşkın takipçisini şaşkına çevirdi. Bikinili ve yarı çıplak kadınlarla poz veren Bilzerian, paylaştığı fotoğrafla yeni gelişmeyi herkese duyurdu.

Lüks hayat tarzı ve sürekli seksi ve çoğu zaman da çıplak kadınlarla fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya fenomeni olan Dan Bilzerian bu sefer herkesi şaşkına çevirdi.

Bir dönem, haftada 17 kadınla seviştiğini söyleyen ve partilerde aynı anda birden fazla kadınla birlikte olan “Instagram’ın kralı” lakaplı Biltzerian’ın tek eşliliğe geçtiği ortaya çıktı. Square Mile dergisinde yer alan habere göre milyoner poker oyuncusu, manken Sofia Bevarly ile birlikte.

37 yaşındaki Bilzerian’dan 16 yaş küşük olan Bevarly’nin poker oyuncusuyla bir havuz partisinde tanıştığı ortaya çıktı. Bilzerian’ın Bevarly ile tanıştıktan hemen sonra seviştiğini iddia eden dergiye konuşan milyoner, “Evet, bir kız arkadaşım var. İlk defa bir kız arkadaşım var. Onunla tanıştığım gün 3 kadınla daha sevişmiştim. Sofia çok akıllı ve havalı” dedi.

Instagram’da 22.6 milyon takipçisi olan Bilzerian, evlilik için ise bir tarih vermedi.