Birinci intifadada 1000, ikincisinde 3000… Şimdi üçüncüsü ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını resmi olarak açıklamasından sonra Hamas lideri İsmail Haniye, televizyonlarda canlı yayınlanan açıklamasında "yeni intifada" çağrısında bulundu. Bundan önceki intifada çağrılarında neler yaşanmıştı?

Hamas’ın “yeni intifada” çağrısının ardından akıllara daha önceki intifadalarda yaşananlar geldi. Önceki iki intifadada binlerce kişi hayatını kaybetti daha fazlası ise yaralandı.

1. İNTİFADA 1987 YILINDA BAŞLADI

İsrail'in, Filistin topraklarını işgal etmesine karşı, Filistinlilerin ayaklanmasıyla 9 Aralık’ta 2987 tarihinde Cebaliye mülteci kampında başladı. Haberin yayılmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ayaklanan Filistinliler genel greve gitti. İsrail ürünlerini, iş yerlerini ve vergi vermemek gibi eylemlerde bulunan Filistinlilere karşı İsrail ordusu 80 bin askerini mobilize etti.

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Yaşanan çatışmalarda 200’i 16 yaşın altında olmak üzere en az 1000 Filistinli, 100 sivil ve 60 güvenlik gücü olmak üzere de 160 İsrailli hayatını kaybetti. 1. intifada 1993 yılında Oslo’da imzalanan Prensipler Deklarasyonu’na kadar devam etti.

İKİNCİ İNTİFADA 5 YIL SÜRDÜ

2000 yılının Eylül ayında başlayan ikinci intifada ise birincisinden çok daha kanlı oldu ve yaşanan vahşetin görüntüleri akıllara kazındı. Bunlar arasında belki de en akılda kalanı, İsrail askerlerinin ateşinden sakınmak için bir varilin arkasına saklanan baba oğlun görüntüsüydü. Videoda yer alan 12 yaşındaki Muhammed Dura hayatını kaybetti. İsrail daha sonra görüntülerin sahte olduğunu ve çocuğun yaşadığını öne sürdü.

2005 yılına kadar süren ikinci intifadada en az 3000 Filistinli ve 1000 İsrailli hayatını kaybetti. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 2005 yılının Şubay atında Ariel Şaron ve Mahmud Abbas’ın katıldığı Sharm ek-Sheikh Zirvesi ile sona erdi.

ÜÇÜNCÜ İNTİFADANIN NEDENİ: TRUMP

2005 yılından bugüne kadar yüksek tansiyon içinde gelen İsrail-Filistin ilişkilerinde bir kez daha intifada kararı alındı. Kararın arkasındaki tetikleyici neden ise ABD Başkanı Donald Trump… ABD Başkanı’nın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmi olarak tanıdığını açıklaması Filistin ve Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde büyük tepki çekti. Kararın ardından Hamas lideri İsmail Haniye bir açıklamayla Filistinlilere seslenerek “Yeni intifada” çağrısında bulundu. Şimdi tüm dünya yaşanacakları takip ediyor…