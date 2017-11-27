Birleşik Arap Emirlikleri’nden saçma tweet

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Twitter üzerinden Türkiye'ye karşı gereksiz bir çıkışta bulundu. Gargash, geçen hafta Soçi'de düzenlenen üçlü Suriye zirvesi hakkında, "İran ve Türkiye'nin olduğu bir çözüm olamaz" dedi.

Geçtiğimiz hafta dünyanın yakından takip ettiği üçlü Suriye zirvesi sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nden anlamsız bir çıkış geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Enver Gargash, Twitter üzerinden Suriye sorununu ve geçen hafta yapılan Soçi zirvesini yorumladı.

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Gargash, Suriye sorununa İran ya da Türkiye’nin çözüm olamayacağını söylerken, “Daha güçlü bir Arap ülkesi rol almalıdır” dedi.Al Arabiya’da yer alan habere göre Gargash başka bir tweette, “Suriye’de kan akmasını engellemek için siyasi çözüm gereklidir fakat bu İran ve Türkiye’yle çözülemez. Riyad’ın muhalefeti birleştirme çabaları haricinde Rus-İran ve Türkiye konsensusu Arap rolünü ikinci planda bırakıyor” ifadelerini de kullandı.