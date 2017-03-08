Bit pazarından aldığı şifonyerin içinden servet çıktı!

Teksas'ta yeni açılan bit pazarına giden Emil Knodell, tarihi şifonyer satın aldı. Satın aldığı şifonyerin içinden mücevherler, elmaslar antika paralar çıktı.

67 yaşındaki Emil Knodell, Teksas’a yeni açılan bir bit pazarından 125 yıllık şifonyer satın aldı. Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü. Ancak şifonyerin içinde bulunanlar, fiyatının yüzlerce katıydı. Newsner’ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken bir ses duydu. Şifonyerin içini açtığında gizli bir bölme olduğu ortaya çıktı. Gizli bölmeyi açtığında ise gözlerine inanamadı. 100 dolara aldığı şifonyerinde mücevherler, elmaslar, antika paralar altınlar çıkmıştı.

EŞYALARI TESLİM ETTİ!

Şifonyeri aldığı kişiye götüren Emil, içindeki değerli eşyaları da teslim etti. Satıcı, gizli bölmenin içinde bulduğu bir mektupta bütün eşyaların dedesine ait olduğunu ortaya çıkardı.