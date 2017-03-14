BM: ‘2 yılda bin 500 çocuk öldü’

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen savaşında 2 yılda bin 500 çocuğun öldüğünü açıkladı.

BM, Yemen-Suudi güçlerinin çatışmalarında 2 yıl içerisinde, yaklaşık 7 bin 700 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan en az bin 564 kişinin ise çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Yemen’de 10 Mart’a kadar en az bin 546 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 2 bin 450 çocuğun ise sakat kaldığını açıkladı. Hayatını kaybeden çocuklardan bin 22’sinin erkek, 478’nin kız çocuk olduğu, 46’sının ise cinsiyetinin belirlenemediği belirtildi.

UNICEF ayrıca, Yemen savaşında bin 801 erkek ve 649 kız çocuğunun yaralandığını, bin 572 erkek çocuğunun ise askerlik görevi gördüğünü kaydetti. İHA