BM Cenevre görüşmelerinin süresini uzattı

BM, Cenevre’de 8’inci turu yapılan Suriye görüşmelerinin süresini 15 Aralık’a kadar uzattığını açıkladı.

Bu sürede Suriye hükümeti heyetinin birkaç günlüğüne “istişareler” için ülkeye dönebileceği belirtildi.

Görüşmelerde devlet başkanlığı konusunun henüz konuşulmadığı bildirildi.

Cenevre'deki son tur görüşmeler BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nin rejim ve muhalefet heyetleri arasında ayrı odalarda mekik diplomasisi yürütmesi şeklinde yapılıyor.

De Mistura düzenlendiği basın toplantısında, görüşmelerin özellikle yeni anayasa, BM gözetiminde parlamento ve başkanlık seçimleri ve 12 temel maddeye odaklanacağını belirtti. BM temsilcisi bu maddelerin neler olduğunu detaylandırmadı.