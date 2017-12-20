BM Suriye’de reform sürecini başlatacak öneriler sunacak

Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, savaşan taraflara yapılması düşünülen seçimler için bir takvim ve anayasa reformu için rehber niteliğinde öneriler sunacaklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de yeni bir yönetişim, denetimli seçimler ve anayasa reformu yapılması göreviyle, bu ülke için iki yıl önce bir barış süreci başlatmıştı.

De Mistura BM’nin, kendi gözleminde yapılacak ve hem mülteci durumunda olan hem de ülke içinde yer değiştirmiş tüm Suriyelilerin katılacağı seçimler için bir takvim önerebileceğini söyledi. Temsilci, ancak böyle bir sürecin Suriye halkının gözünde meşru sayılabileceğini belirtti.

BM ayrıca bir anayasa komisyonu ve bir ulusal diyalog organı kurulmasına önayak olarak anayasa reformunu yönlendirebilecek. Anayasanın yazımında ve onaylanmasında sadece Suriyeliler söz sahibi olacak.

De Mistura dün Güvenlik Konseyi’ne bilgi verirken yaptığı konuşmada, “BM’nin bazı kesin gelişmeler önermesinin … ve böylece daha geniş bir müzakere ortamı kurmasının zamanı gelmiştir” dedi.

“BM daha önce pek çok üyesine seçim konusunda yardım sağladığı için bu alanda tecrübeliyiz.”

Reform sürecinin Cenevre’deki görüşmelere katılan tarafların desteğine muhtaç olduğunu ve en temel ilkeler üzerinde hepsinin görüş birliğinde olduğunu söyleyen de Mistura, dokuzuncu tur görüşmelerin başlaması düşünülen 2018 başında bu fikirlerini taraflara sunacağını belirtti.

Sekizinci tur müzakerelerin sonuçsuz kalması konusunda da temsilci, “hayal kırıklığımı saklamayacağım” dedi.

De Mistura, müzakerelerde Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı temsil eden delegasyonun, ülkede tam egemenlik tesis edilene ve terör mağlup edilene kadar hiçbir siyasi hareket olmayacağı gibi yeni bir koşul getirdiğini söyledi.

Temsilci bu koşulun, reformların “uzun bir süre ertelenmesi” sonucunu doğuracağını ve bunun çok kaygı verici bir durum ortaya çıkaracağını vurguladı.