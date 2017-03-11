Böhmermann temyiz başvurusu yaptı

Alman komedyen Jan Böhmermann, Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin Erdoğan şiiriyle ilgili verdiği yasak kararını temyize götürdü.

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre Böhmermann’ın avukatı Christian Schertz temyiz başvurusu yaptı. ”Sayın Böhmermann temel haklarının karar sonucunda kısıtlanmasını kabul etmeyecek” diyen Avukat Schertz “Bir sanat eseri tek tek parçalara bölünemez” diye konuştu.

Hamburg Eyalet Mahkemesi 10 Şubat tarihli kararında Jan Böhmermann’ın 24 mısralık şiirinin sadece 6 mısrasını tekrar okumasına izin vermiş, diğer kısımların bir daha okunması yasaklanmıştı.

Alman komedyen Jan Böhmermann Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı şiiri, ZDF kanalındaki 31 Mart 2016 tarihli Neo Magazin Royale programında okumuştu.

Hamburg Eyalet Mahkemesi Mayıs 2016’da ihtiyati tedbir kararı vererek şiirin bazı bölümlerinin “hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya’da okunmasını yasaklamıştı. 10 Şubat tarihinde alınan ve bu kararın yerine geçen hükümde de şiirinin söz konusu bölümlerinin özde Erdoğan’ın genel kişilik haklarını ihlal ettiği belirtilmişti.