Boşanmak isteyen eşini önce bıçakladı sonra yaktı

Türk erkeğinin kadına uyguladığı şiddet sınır tanımıyor... Son günlerde Türkiye gündemine gelen kadına şiddet olaylarının ardından üzücü bir haber de Almanya'dan geldi.

Almanya’da yaşayan 41 yaşındaki Türk, Hacı Ahmet U., eşini öldürmeye teşebbüsten bugün hakim karşısına çıktı. Almanya’nın Darmstadt bölgesinde yaşayan Hacı Ahmet, Faslı eşini öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunarak 14 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Almanya’da verilebilecek en üst ceza olan 15 yıldan sadece 6 ay daha az olması ise başta sosyal medya ve haber sitelerinde Almanya’nın kadına şiddete taviz verilmemesi olarak değerlendirildi.

Hakim VolkerWagner, “Yaptıklarınız korkunç. Sizden boşanmak istemesini kaldıramadığınız için eşinize çok büyük şiddet uyguladınız” dedi. Yetkililer Hacı Ahmet’in sadece birkaç hafta önce hapisten çıktığını ve özgürlüğüne kavuştuktan sadece 8 gün sonra eşini öldüresiye dövdüğünü belirledi.

39 yaşındaki Nabila’nın boşanmak istemesinden sonra Ruesselsheim’daki evinde genç kadını döven Hacı Ahmet’in sadece bu sebeple yatağının altında bir pala koyduğu açıklanırken, Eylül 2016’da saldırganın bir benzin istasyonundan 3.4 litrelik benzin aldığı belirtildi.

Nebile’nin bu durumdan şüphelendiği ve arkadaşlarına, “Bir bidon petrolle ne yapacak bilmiyorum. Beni öldürmek istiyor olabilir” diye attığı mesajlar da delil olarak sunuldu. 4 çocuğu okula gittikten sonra Nabila’ya 09.20 sularında pala ile saldıran Ahmet, daha sonra odanın bazı bölümlerine plastik örtü koyarak, ev eşyalarının kan olmamasını istediği belirtildi.

Saldırı sırasında hayatı için yalvaran Nabila’nın bayıldığı ve Ahmet’in genç kadının üzerine benzin döktüğü açıklandı. İfadesine göre Nabila’ya kendi kendini yakması için talimat veren Ahmet daha sonra 4 çocuk annesini ateşe verdi.

Odadan çıktıktan sonra fikrini değiştiren Ahmet, Nabila’yı battaniye ile söndürdü.

Hastaneye kaldırılan kadının vücudunun %60 oranında yandığı ve 3. dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi. Nabila’nın 24 kez ameliyat olduğu da yetkililere açıklandı.

Hayatı boyunca burka ve başörtüsü takmadığını söyleyen Nabila, yaralarını gizlemek için bütün vücudunu kapayan burka takmaya başladığını söyledi.