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Ayrıca vücut endeksinin de 22 ila 27 arasında olması, sportif ve alerjik bir hastalığının da bulunmaması başvuru şartları arasında yer alıyor.
20-45 yaş arası erkekler arasında seçilecek 24 kişinin hiçbir sağlık probleminin olmaması ve sigara kullanmıyor olması gerekiyor.
Başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonundan dolayı bu 60 günlük sürenin daha uzun hissedilmesi de mümkün.
Astronotların yer yüzüne döndüklerinde vücutlarında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için gerçekleştirilecek araştırmada, 2 ay boyunca gece gündüz yatacak kişilere 16 bin euro (62 bin TL) ödenecek.
Fransa'da 'ağırlıksızlık durumu'nun astronotların vücudunda ne gibi etkiler yarattığını araştıran Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, iki ay boyunca yatacak kişiler arıyor.
Fransa'da bir araştırma şirketi; için iki ay boyunca yatacak 24 erkeğe 64 bin lira ödeyecek.
Böyle iş ilanı görülmedi!
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