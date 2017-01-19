Böyle tren yolu gördünüz mü?

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t Hindistan Kalküta’da öyle bir yerleşim yeri var ki insan kolay kolay durumu kavrayamıyor. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t“Life and Lines” (Hayat ve Çizgiler) isimli fotoğraf serisine imza atan Kalkütalı fotoğrafçı Debosmita Das bu yerleşim yerini yıllar önce fark edenlerden…. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMahalle on-yirmi dakika aralıklarla trenlerin geçtiği aktif bir demiryolu…. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBurada bir yaşamlarını sürdürebilen aileler yemeğini rayların yanında pişiriyor. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tResmi veriler olmasa da şimdiye dek kimsenin tren kazasıyla ölmediği ama birkaç kişinin yaralandığı ve ölümden döndüğü söyleniyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBenzer bir durumda Vietnam&#8217;ın başkenti Hanoi&#8217;de yaşanıyor. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBurada tren sokak ortasından geçiyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBurada yaşayanlar tren geçtikten sonra yeniden tren yoluna çıkıp, hayatlarına burada devam ediyorlar.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tVietnam&#8217;da bir yılda gerçekleşen ölümlerin %2&#8217;si demiryolu kazalarından oluşmaktadır.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHiçbir güvenlik önleminin alınmadığı Vietnam&#8217;da yaklaşık 5000 yasadışı demiryolu var.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .