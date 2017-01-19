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Hindistan Kalküta’da öyle bir yerleşim yeri var ki insan kolay kolay durumu kavrayamıyor.
“Life and Lines” (Hayat ve Çizgiler) isimli fotoğraf serisine imza atan Kalkütalı fotoğrafçı Debosmita Das bu yerleşim yerini yıllar önce fark edenlerden…
Mahalle on-yirmi dakika aralıklarla trenlerin geçtiği aktif bir demiryolu…
Burada bir yaşamlarını sürdürebilen aileler yemeğini rayların yanında pişiriyor.
Resmi veriler olmasa da şimdiye dek kimsenin tren kazasıyla ölmediği ama birkaç kişinin yaralandığı ve ölümden döndüğü söyleniyor.
Benzer bir durumda Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaşanıyor.
Burada tren sokak ortasından geçiyor.
Burada yaşayanlar tren geçtikten sonra yeniden tren yoluna çıkıp, hayatlarına burada devam ediyorlar.
Vietnam'da bir yılda gerçekleşen ölümlerin %2'si demiryolu kazalarından oluşmaktadır.
Hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı Vietnam'da yaklaşık 5000 yasadışı demiryolu var.
Böyle tren yolu gördünüz mü?
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