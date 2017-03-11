Bozdağ İstanbul’dan seslendi: ‘Evet’leri patlatın Almanya duysun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul'daki bir açılışta, "16 Nisan'da sandıkta 'evet'leri patlamalıyız. Öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya'dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı. 'Yine mi Türkler?' diyebilmeli" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul'daki bir açılışta, "16 Nisan'da sandıkta 'evet'leri patlamalıyız. Öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya'dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı. 'Yine mi Türkler?' diyebilmeli" dedi.

Bakan Bozdağ İstanbul Kartal’da Karayemiş Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, referandum süreciyle ilgili konuştu.

‘Evet’leri patlatmalıyız

Bozdağ, “Bu sistem değişikliği ülkemizin ve milletimizin bekası, istiklali istikbali istikrarı ve Türkiye’nin, Türk milletinin güçlü kalması için şarttır. Biz hep beraber el ele vermeliyiz.Parti farklarını bir kenara bırakmalıyız. Türkiyemiz ve geleceğimiz için 16 nisanda sandıkta ‘evet’leri patlamalıyız. Öyle patlatmalıyız ki Merkel Almanya’dan duyduğunda o sesle yerinden fırlamalı.’Yine mi Türkler?’ diyebilmeli. Öyle patlamalıyız ki, Kandil’deki teröristler, Persilvanya’daki FETÖ, DHKP-C ve bütün terör örgütleri bu millete yol çizemeyeceklerini bir kez daha görmeliler. Türkiye’nin daima istikrar içinde ve güçlü iktidarla yönetilmesi, milletimizin ve devletimizin krizler, kaoslar ve benzeri olumsuzluklarla güçlü bir şekilde boğuşup onları alt edebilmesi ve Anadolunun daima huzur, güven ve barış adası olarak varlığını devam ettirebilmesi için birlikte yeni dönemin kapılarını açalım.16 Nisan’a kadar her sevdiğine saydığına, hatırının nazının geçtiğine bu meseleyi iyi anlatmalıdır. Bu mesele Tayyip Bey için değil Tayyip Bey!den sonrası içindir. AK Parti için değil AK Parti’den sonrası içindir. Türkiye’nin daima siyasi istikrar ve güçlü iktidarlar tarafından yönetilmesi için, milletimizin, devletimizin ve cumhuriyetimizin bekası içindir” dedi.

(İHA)