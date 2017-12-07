Bronz Çağı’ndaki demir aletler uzaydan geldi

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan Albert Jambon'a ait makale bronz çağındaki tüm demir eserlerin meteorit demirinden yapıldığını ortaya koydu.

Fransa Ulusal Bilimler Araştırma Merkezi’nde çalışmalarını yürüten Albert Jambon’a ait makale X ışını floresan spektrometresini kullanarak kimyasal analiz yapılan o döneme ait aletleri temel aldı. Mısır boncukları (M.Ö. 3200), Firavun Tutankamon’un hançeri (M.Ö. 2300) ve Çin’de M.Ö 1400 yıllarında hüküm süren Shang Hanedanlığına ait eserler araştırma kapsamına dâhil edildi. Jambon tarafından yürütülen incelemeler sonucunda Bronz Çağı’ndaki insanların demir alet üretmek için dünyaya düşen gök taşlarını kullandığı ortaya çıktı. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi; meteoritten oluşan demirin dünya üzerindeki demir madenlerindeki gibi ön eritme sürecinden geçmesine gerek olmadığından bu durumun bronz çağındaki metal işçilerinin işini kolaylaştırdığını belirtti.