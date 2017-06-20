Brüksel’de tren istasyonunda patlama

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tren istasyonunda patlama meydana geldi.

Belçika Federal Polisi, Brüksel’deki bir tren istasyonunda patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamanın, olası bir terör saldırısı olup olmadığı, ölü ya da yaralı olup olmadığı yönünde henüz net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Belçika Federal Polisliği Sözcüsü Peter De Waele, patlamanın ardından inceleme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

BİR KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis kaynakları, ülkenin en yoğun istasyonu olan Brüksel Central tren istasyonundaki olayın kontrol altında olduğunu açıkladı.

Gelen ilk bilgilere göre üzerinde canlı bomba yeleği olan bir kişi etkisiz hale getirildi.

Askerler de olay yerine intikal ederken tren istasyonu güvenlik amacıyla boşaltıldı.

“PATLAYICI KEMER” İDDİASI

Belçika basını, görgü tanıklarına dayanarak, saldırganın bomba bağlı bir kemer taktığı ve üzerindeki yelekten kablolar sarktığını duyurdu. Görgü tanıklarına göre, saldırgan patlama öncesi “Allahüekber” diye bağırdı.

Ancak bu bilgiler resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yerel basına konuşan yetkililer, olayın gelişimi ile ilgili farklı bilgiler aktarıyor.

Reuters’a göre bir polis sözcüsü zanlının ölüp ölmediğinin henüz bilinmediğini söyledi, ancak başka polis yetkileri öldüğünü belirtiyor.

Reuters, bir savcının Belçika merkezli DH gazetesine söylediği sözleri de aktardı.

Savcı “Sırt çantası ve patlayıcı bağlı kemer taşıyan bir kişi Merkez İstasyonu’nda vurularak öldürüldü” dedi. Savcı, “Bu kişinin askerlerin dikkatini çekmesi üzerine patlayıcılarını patlattığı anlaşılıyor” ifadelerini de kullandı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Polis ve askerler, patlama sonrası Merkez İstasyon ile Brüksel’in merkezindeki Büyük Pazar’ı (Grote Markt) giriş çıkışlara kapattı.

Olaydan sonra Brüksel’de bir kriz merkezi olusturuldu. Belçika Başbakanı Charles Michel ve İçişleri Bakanı Jan Jambon asker, polis ve istihbarat temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı.