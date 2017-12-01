Bu füzeyle Kuzey Kore, Washington’ı vurur

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Pyongyang yönetiminin son denemesinde kullandığı balistik füzenin Washington'ı vurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kuzey Kore’nin son uzun menzilli balistik füze denemesi, Pyongyang rejiminin nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası taşıyıcı füze teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiğini ve önümüzdeki yılın ortalarına kadar Hwasong-15 sayesinde son derece güçlü bir silaha sahip olabileceğini ortaya koydu.

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Güney Kore Savunma Bakanlığı iki kademeli ve sıvı yakıtın kullanıldığı 13 bin kilometre menzilli füzenin Washington’a ulaşabileceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Bakanlığın meclise sunduğu raporda denenen füzenin bir önceki modelden büyük olduğuna ve daha ağır başlık taşıyabileceğine de dikkat çekildi.

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Uluslararası Stratejik Etütler Enstitüsü uzmanlarından Michael Elleman Hwasong-15’in ABD’nin her noktasına bir tonluk nükleer başlık bırakabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Elleman’a göre Kuzey Kore’nin şimdiye kadar altı adedini geliştirdiği nükleer başlığın ağırlığı azami 700 kiloyu buluyor.

Kuzey Kore Çarşamba günü yaptığı açıklamada taşıyıcı füzenin bin 475 kilometre irtifaya ulaştığını ve yaklaşık bin kilometre mesafeye uçtuktan sonra denize düştüğünü duyurmuştu. Taşıyıcı füzenin herhangi bir ülkeye düşmemesi için başkent Pyongyang yakınlarındaki bir üsten fırlatıldığı Güney Koreli uzmanlarca doğrulandı.