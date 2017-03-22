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Bu görüntüler saldırıdan hemen sonra çekildi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan saldırılardan hemen sonra çekilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
19:2422 Mart 2017
Dünya

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan saldırılardan hemen sonra çekilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Westminster köprüsü üzerinde yayaların arasına dalan bir saldırgan en az beş kişiyi ezerek yaraladı. Saldırının hemen ardından köprü üzerindeki bir görgü tanığı tarafından çekilen bu görüntüler Twitter’a yüklendi.

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Görüntülerde yerde yatan iki kişi görüyor. Yaralılardan birinin yanına koşan İngilizlerden bazıları yardım etmeye çalışırken bazıları ise telefonlarıyla bu anları kaydediyor.

Londra’da arka arkaya yaşanan iki saldırıda en az 12 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Wesminster köprüsü üzerindeki olayın ardından çok yakındaki Parlamento binasına ikinci bir saldırı düzenlendi. Saldırgan Parlamento kampüsü içinde polis tarafından vuruldu.

Polis olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

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