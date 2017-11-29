Bu Instagram paylaşımı yuva yıktı

Rusya'da yaşayan Yulia Agranoviç, daha önce hiç görmediği bir kadının Instagram'da kendi yatak odasının balkonundan çekilmiş fotoğrafı gördü. Beyninden vurulmuşa dönen kadın, bu paylaşım sonrasında kocasının kendisini bu kadınla aldattığını ortaya çıkardı.

Rusya, Instagram yüzünden sona eren bir evliliği konuşuyor. Rusya’da Nazar Grynko ile evli olan Yulia Agranoviç, Instagram üzerinde kendi evinden çekilmiş bir fotoğraf gördü. Diş hekimi olarak çalışan Agranoviç, Vlada Abramoviç isimli mankenin paylaştığı fotoğrafı görünce neye uğradığını şaşırdı. Agranoviç, Instagram’dan genç kadına “Kocamla seviştin mi? Beni aldattın mı” diye sordu.

Aldığı yanıt ile genç kadının dünyası başına yıkıldı. Abramoviç, “İstediğimle sevişirim. Kime ne? Onun eşi, onun problemleri. Onun kendi özgür iradesi yok mu” diye bir yanıt verince olay dünya basınının gündemine düştü.

Genç kadının kocası Nazar Grynko aldatma iddialarını yalanlarken, Agranoviç, “Sıradan bir sabahtı ve ben özel olarak bir şey aratmadım. Birden Instagram’da onun paylaşımını gördüm. Onun hesabında kocamın fotoğrafları vardı” dedi.

Öfkelenen Agranoviç, Grynko’dan boşanacağını Rus televizyonlarına duyurdu.