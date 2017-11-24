Bu işlemi çözebilen çok az

Facebook üzerinden paylaşılan bir görsel sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Alt alta 3 işlem sonrasında dördüncü işlemi soran bazı sosyal medya kullanıcıları, 19, 26, 25 ve 165 gibi sonuçlar buldu. Fakat doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan işlemler son dönemde iyice popüler bir hale geldi. Bugün paylaşılan yeni bir işlem ise sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yaratarak çok büyük bir etkileşime sebep oldu.

Paylaşılan işlemli bulmacada ilk üç satırda üçgen, muz ve saatlerle sonuçlara ulaşılıyor. İlk sonuçta üç adet geometrik şekil toplamı 45 ederken, 2 muz ve 1 geometrik şekil toplamı ise 23 ve 2 muz ve bir saat toplamda 10 ediyor.

İşlemin sonunda ise Saat+muz+muz x geometrik şekil işleminin yanıtı isteniyor… İşte kullanıcılar bu işleme çok farklı sonuçlarla yanıt verirken doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi.

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Matematik uzmanlarına göre bu işlemin sonucu ise basit… 38! Bu sonuca ulaşmak için son işlemde saatin kaçı gösterdiğine dikkat etmek gerekirken, geometrik şeklin kenarlarının sayısı da önemli bir detay. Buna göre sonuç 2+3+3×11.

İlk olarak 3×11 işlemi yapılırken daha sonra buna da 5 ekleniyor. Böylelikle bu işlemin sonucu toplam 38 oluyor.