Bu kadarı da olmaz… Bir paket makarna 110 dolar

Tüketim çılgınlığı yeni yıl hazırlıklarıyla birlikte hız kazandı... Dünyaca ünlü Dokce&Gabbana, özel bir paketle hazırladıkları makarnaya dudak uçuklatan bir etiket fiyatı yerleştirdi. Dolce&Gabbana, sadece 5000 adet olarak üretilen makarnayı 110 dolara yani yaklaşık 426 TL'ye satışa çıkardı.

Uygun fiyatı doyurucu olmasıyla bilinen makarna, Dünya basınının gündeminde. İngiliz basını, dünyaca ünlü moda markası Dolce&Gabbana’nın yılbaşı için özel olarak ürettiği makarnayı konuşuyor. Sınırlı sayıda üretilen markanayı raflara çıkaran Dolce&Gabbana, bir paket makarna için ise tam olarak 110 dolar istiyor.

Yaklaşık 426 TL’ye satışa çıkarılacak bu makarna 5.000 adet üretilirken markanayı Dolce&Gabbana ile birlikte makarna markası Pastificio Di Martino’nun yaptığı belirtildi. Ortalama olarak piyasadaki fiyatı 4 TL olan makarnaya rakip olarak çıkan özel üretim makarnanın spaghetti, penne ve paccheri türlerinde de raflarda olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada makarnanın yanı sıra Dolce&Gabbana imzalı bir önlüğün de hediye edileceği belirtildi.