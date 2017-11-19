Bu kadarı da olmaz… Bir paket makarna 110 dolar

Uygun fiyatı doyurucu olmasıyla bilinen makarna, Dünya basınının gündeminde. İngiliz basını, dünyaca ünlü moda markası Dolce&Gabbana’nın yılbaşı için özel olarak ürettiği makarnayı konuşuyor. Sınırlı sayıda üretilen markanayı raflara çıkaran Dolce&Gabbana, bir paket makarna için ise tam olarak 110 dolar istiyor.
Yaklaşık 426 TL’ye satışa çıkarılacak bu makarna 5.000 adet üretilirken markanayı Dolce&Gabbana ile birlikte makarna markası Pastificio Di Martino’nun yaptığı belirtildi. Ortalama olarak piyasadaki fiyatı 4 TL olan makarnaya rakip olarak çıkan özel üretim makarnanın spaghetti, penne ve paccheri türlerinde de raflarda olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada makarnanın yanı sıra Dolce&Gabbana imzalı bir önlüğün de hediye edileceği belirtildi.