Bu kadarına da pes… İsrailliler zulümden para kazanmaya başladı

İsrail'in işgal altına aldığı Batı Şeria'da yeni bir trend turistleri bölgeye çekiyor. Reuters haber ajansı, Batı Şeria'da başlayan 'anti terör simulasyonuna büyük rağbet olduğunu ve turistlerin olası bir saldırıda nasıl davranması gerektiğini göstererek, "Gerçek bir çatışma" yapıyor.

İsrail ile Arap dünyası arasındaki en büyük tartışma konularından biri olan Batı Şeria, Tel-Aviv yönetiminin tartışmalı bir hamlesine ev sahipliği yapıyor. Güvenliğin üst düzeyde olduğu ve her vatandaşının zorunlu askerlik yaptığı İsrail’de yeni trend, “Terörle mücadele deneyim kampı”.

Bir pazar yerinde ‘Filistinli teröristlerin’ saldırı anının canlandırıldığı bir simülasyonun da yer aldığı deneyim alanında, dileyen ziyaretçiler en güncel silah modelleriyle deneme atışı yapabiliyor.

İsrail ordusundan bir kumandanın sahip olduğu Caliber 3 isimli bir şirketin organize ettiği bu deneyim kampına giriş ise oldukça tuzlu.

Gush Etzion yerleşke bloğunda inşa edilen merkezde yapılan kampa girmek isteyen yetişkinler 115 doları gözden çıkarmak zorunda. Çocuk bileti ise 85 dolar.

Bu parayı ödedikten sonra katılımcılar İsrail komandolarının ‘saldırganları’ yere indirmesini izleyebiliyor, saldırı köpeklerinin müdahalesini izleyebiliyor ve ateş edebiliyor.

Yetkililer ağrılıklı olarak ABD’li ziyaretçilerin kampa geldiğini söylerken, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Amerika’dan da misafirlerin olduğunu açıkladı.

Albay Sharon Gat, güvenliğe önem verdiklerini söylerken, “2 saatlik eğitim ve deneyimin ardından profesyonel olamazsınız fakat en azından kendinizin ve yakınlarınızın güvenliğini sağlayacak bilince erişebilirsiniz” dedi.

Civardaki el-Kadir kasabasının valisi Yasser Sobih ise İsraillilerin böyle bir şeyden para kazanmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Sobih, “Turistlerin bu etkinliğe katılmaları İsrail’in buradaki kanundışı varlığına destek anlamına geliyor ve bir an önce bunu sona erdirmeleri gerekmektedir” ifadesini kullandı.