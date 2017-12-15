Bu kareden sonra ülkeden kaçtı

Geçtiğimiz ay Las Vegas'ta düzenlenen güzellik yarışmasında Irak güzeli Sarah Idan ile İsrail güzeli Adar Gandelsman'ın çektiği fotoğraf Irak'ta kriz yarattı. Iraklı güzel, "Barış için" çekilen fotoğrafın ardından ölüm tehdidi aldıklarını söylerken, ailesinin ülkeden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Miss World güzellik yarışması öncesinde kamp yapan dünya güzellerinden Irak güzeli Sarah Idan ile İsrail güzeli Adar Gandelsman’ın hayranlarıyla paylaştıkları özçekim büyük bir kriz yaratmıştı.

Kasım ayında düzenlenen etkinlik sonrasında arkadaşlık kuran iki genç kadın, bu fotoğrafı barış için çektiklerini söylemişti. Fakat bu karenin ardından Irak’ta büyük bir tartışma yaşandı. Irak’ta İsrailli güzelle fotoğraf çektiren Idan topa tutuldu. Kendisi ve ailesi hakkında ölüm tehditleri aldığını söyleyen genç kadın ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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Idan’ın bu iddialarını dünya kamuoyuna duyuran isim ise Gandelsman oldu. Genç kadın İsrail yerel basınına açıklama yaparak, “Bu fotoğraftan sonra Idan’ın ailesi ölüm korkusuyla ülkeden kaçmaya zorlandı. İnsanlar onları öldürmek istediklerini söyledi ve eğer fotoğrafı kaldırmazsa tacının geri alınacağını ve onu öldüreceklerini söylediler. Ailesi en azından olaylar sakinleşene kadar ülkeden kaçtı” dedi.

Times of Israel’e konulan genç manken, yaklaşık 3600 beğeni alan fotoğrafın aslında barış ve sevgiyi öne çıkarmak için çekildiğini söylemişti. Gandelsman’ın şimdi ABD’de yaşadığı belirtildi.