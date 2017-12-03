Bu özelliğe sahip erkekler daha çekici

İsviçre'de yapılan bir araştırmaya yüzünde yara izi olan erkekler, tek gecelik ilişki yaşamak isteyen kadınların gözünde daha çekici bir hale bürünüyor.

Basel Üniversitesi’nde görevli psikolog Robert Burriss’in araştırmasına göre kısa süreli ilişki yaşamak isteyen kadınlar karşı cinste yüzünde yara izi olanlardan daha çok etkileniyor. Uzun süreli ilişki isteyen kadınların yüzünde yara olan erkekleri tercih etmediğini söyleyen Burriss ise araştırmasının detaylarını İngiliz basınıyla paylaştı.

Burriss, “Yaralanma genelse şiddetle ilgilidir. Bu da cesareti akıllara getirir. Dolayısıyla bu tür yaralar risk almayı seven kişilere işaret eder. Dolayısıyla ilk görüşte yüzünde iz olan erkekler daha erkeksi gözükür” dedi.

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Burriss araştırmada yaranın boyutunun önemli bir kıstas olduğunu söylerken, “Kadınlar kısa süreli ilişkilerde daha maço erkekleri tercih eder. Daha kaslı erkeklerin sağlıklı genler olduğuna dair bir inanış vardır” dedi. Burriss’in araştırmasında kadınların uzun süreli ilişkilerde ise daha az maskülen özelliklere odaklandığı vurgulandı.