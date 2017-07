Bu sahne House of Cards’tan değil G20’den

G20'de Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi sosyal medyada günün konusu oldu. Özellikle ikilinin, fenomen dizi House of Cards'taki gibi poz vermesi, "Senaristler geleceği tahmin etti" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Hamburg’da devam eden G20 Zirvesi’nde dünün olayı ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya gelmesiydi. İkilinin görüşmesi öncesinde basının karşısına geçtikleri an ise sosyal medyada günün konusu oldu.

Vladimir Putin ile Trump’ın karşılıklı oturduğu anda ABD Başkanı’nın tokalaşmak için elini uzattığı an dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı. Zira bu an neredeyse Netflix’in dizisi House of Cards’taki bir sahneyle birebir aynıydı.

Başrolünü Kevin Spacey’nin üstlendiği dizinin 3. sezonunda Spacey’nin canlandırdığı kurmaca ABD Başkanı Frank Underwood yine kurmaca bir karakter olan ve Lars Mikkelsen tarafından canlandırılan Rusya Devlet Başkanı Viktor Petrov ile bir araya geliyordu. Benzer bir şekilde karşılıklı oturan iki lider görüşme öncesinde tokalaşıyordu. Dizinin 2015’te yayınlanması sosyal medyada, “Senaristler bu görüşmeyi önceden bildi” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.