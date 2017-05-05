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Bu şirketlerin stajyerlere verdiği maaşlara inanamayacaksınız!

Yaptığınız veya yakın zamanda yapacağınız stajdan aylık bir ücret alıyor muydunuz? Yoksa sadece yol parası mı karşılanıyordu? Listedeki bu şirketler stajyerlerine yönetici maaşı veriyor!

11:125 Mayıs 2017
Dünya
Yaptığınız veya yakın zamanda yapacağınız stajdan aylık bir ücret alıyor muydunuz? Yoksa sadece yol parası mı karşılanıyordu? Listedeki bu şirketler stajyerlerine yönetici maaşı veriyor!

Birilerinin dediği gibi 1 Dolar, 1 Dolar’a eşit olmaya devam ederken, Amerikan şirketleri onlar için çalışan öğrencileri olabildiğince mutlu etmeye çalışıyor. Dünyanın en büyük firmaları arasında bulunan şirketler, Türkiye’de neredeyse üzerine para alınan staj tecrübesi için, gençlere duyulmamış maaşlar veriyor.

İşte karşınızda stajyerlerine en çok parayı veren 6 dünya şirketi…

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