Bu yeni uydu sayesinde düşmanların gizli bilgileri ele geçirilebilecek

Rusya’nın 2018’de fırlatmayı planladığı Repey isimli yeni keşif uydusu, herhangi bir düşmana ait radar, radyo vericisi, füze fırlatıcısı gibi araçları tespit edip, bu araçların gizli bilgilerini ele geçirebilecek.

İzvestiya gazetesinin aktardığına göre, Rusya, 2018 yılında Repey isimli yeni bir keşif uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

Uydu, dünyadaki herhangi bir ordunun eylemleri, radar sistemleri, radyo vericileri, füze fırlatma işlemleri ya da askeri bir teçhizat kullanımını tespit edebilecek.

Repey, tespit ettiği bölge ve teçhizatlara ait verileri ele geçirip analiz edebilecek.

Yeni uydu, ayrıca ABD'nin halihazırda yörüngede 7 adet bulunan Mentor uzay araçlarının muadili olacak.