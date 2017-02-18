Budapeşte’nin olimpiyat adaylığına karşı referandum talebi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 2024 Olimpiyat Oyunları’nın organize edilmesi planlarına karşı çıkanlar büyük bir imza kampanyası düzenledi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 2024 Olimpiyat Oyunları’nın organize edilmesi planlarına karşı çıkanlar büyük bir imza kampanyası düzenledi.

Kendilerine Momentum Hareketi diyen grup içerisinde 266 binden fazla imzanın olduğu kutuları belediye yetkililerine iletti. Bu sayı kentte referandum düzenlenmesinin önünü açıyor.



Momentum Hareketi'nin başkanı András Fekete-Győr imzaları teslim ederken gazetecilere şu açıklamayı yaptı: “Bir çok kişiye fikirlerini ifade etme hakkını vermeliyiz ve bunu yapmanın en iyi yolu referandum. Bu nedenle referandumu çeyrek milyondan fazla insanın adına Başbakandan ve Budapeşte belediye başkanından güçlü bir şekilde istiyoruz.”

Budapeşte olimpiyat oyunları için 2.4 milyar Euro para harcamayı planlıyor. Sivil toplum örgütleri ise bu paranın eğitim ve sağlık harcamalarına ayrılmasını istiyor.



Hamburg, Roma ve Boston kentleri yüksek giderleri göstererek yarıştan çekildiğini açıklamıştı. Yarışta şu anda Paris ve Los Angeles kentleri yer alıyor.

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak kent ise Eylül ayında belirlenecek.