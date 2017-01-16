Ay takvimine göre düzenlenen Çin Yeni Yılı tatili başladı. Çinlilerin, ailelerini ziyaret etmek için yollara düştüğü 40 günlük tatil dönemi boyunca, neredeyse 3 milyar kez seyahat edeceği açıklandı.

Bütün Çin aynı anda seyahat ederse ne olur

Ay takvimine göre düzenlenen Çin Yeni Yılı tatili başladı. Çinlilerin, ailelerini ziyaret etmek için yollara düştüğü 40 günlük tatil dönemi boyunca, neredeyse 3 milyar kez seyahat edeceği açıklandı.

Bu yıl 13 Ocak ile 21 Şubat tarihlerine denk gelen tatilde Çinliler aileleriyle bir araya gelerek 2017’yi yani “Horoz Yılını” kutlayacaklar.

CNN International’ın haberine göre Çin’in büyük bir bölümünün yollara düşeceği, aynı zamanda “Bahar Festivali” olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkan rakamlar ise oldukça ilginç:

— Çinlilerin 100 milyar dolardan fazla yemek ve alışveriş harcaması yapmaları bekleniyor. Bu rakama kıyasla ABD’lilerin Şükran gününde yaptıkları harcamadan iki kat daha fazla.

— 2017 yılında yeni yılı aileleriyle kutlamak isteyen Çinliler toplam 2.98 milyar kez seyahat edecek. Geçen seneye göre yüzde 2.2 artan bu rakam, Amerika, Afrika, Avrupa ve Okyanusya kıtalarının toplam nüfusuna eşit.

— İnternet üzerinden her 1 saniyede binden fazla tren bileti satıldı.

— Çinli yetkililer, 2.5 milyar seyahatin kara yoluyla yapılmasını beklerken; 356 milyon tren, 58 milyon uçak ve 43 milyon deniz seyahati bekleniyor.

— Geçen sene bir Çinli ortalama 410 kilometre yol yaptı. Toplamda ülke çapında katedilen yol 1.2 milyar kilometreyi buldu. Bu rakam Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının 8 katına ya da Satürn’e roketle yapılacak bir seyahate eşit.

Ülkede bu kadar çok kişinin seyahat etmesinin nedeni, genç nüfusun çalışmak için büyük kentlere taşınması ve ailelerin kırsal bölgelerde yaşamaya devam etmesi olarak gösteriliyor. Öte yandan geçen sene 6 milyon Çinli bu tatili yurt dışı seyahati yaparak değerlendirdi.