Büyükada tutuklamalarına sert tepki!

Büyükada’da gözaltına alınan İsveçli insan hakları aktivisti Ali Gharavi’nin tutuklanması üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström açıklama yaptı.

Hükümetin tutuklamaları “çok vahim” olarak gördüğünü söyleyen Margot Wallström, tutuklamaya ve hükümetin beklentilerine açıklık getirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirterek ‘‘Hükümetimiz Türkiye'deki demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusundaki gelişmeleri büyük endişe ile izlemektedir. Bu tutuklamalar, insan hakları için çalışan kuruluşların temsilcilerine karşı uzun zamandır süren uygulamaların devamıdır. Özgür basın, özgür muhalefet; çoğulcu, demokratik ve sağlıklı bir toplumun ön koşuludur'' dedi.

Margot Wallström, Türkiye'deki gelişmeler konusundaki endişelerini düzenli olarak Stockholm ve Ankara'daki yetkililere ilettiklerini belirterek ‘‘Aynı şekilde bu sorunların ele alınmasını AB ve Avrupa Konseyi bağlamında gündeme getiriyoruz. Biz hem ikili ilişkilerimizde, hem de diğer ülkelerle birlikte baskı oluşturmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, muhalefet partilerinin hükümeti gözaltı ve tutuklamalar konusunda sessiz kalmakla suçlamasının ardından geldi.

Muhalefetteki Liberal Parti Dışişleri Sözcüsü Birgitta Ohlsson ‘‘Türkiye'nin yeni terör yasalarını insan hakları savunucuları ve muhalefete karşı uygulaması göz önüne alındığında, bunun daha büyük bir şeyin parçası olabileceğini anlamak için Einstein olmaya gerek yok'' dedi.

Moderat Parti Dışişleri Sözcüsü Karin Enström de açıklamasında İsveç hükümetinin tutuklananların serbest bırakılması için harekete geçmesini, bunun ilk adımı olarak da Türkiye Büyükelçisi'nin çağırılmasını istedi.