Büyükelçi Bass: Teröre karşı verilecek yanıt adalet ve hukukun üstünlüğüdür

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi John Bass, Adana’da düzenlenen ABD’nin 241. Bağımsızlık Günü kutlamasında, “Türkiye’nin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Büyükelçi John Bass, eşi Holly Bass ile birlikte Adana’da HiltonSA Oteli’nde düzenlenen ABD’nin 241’inci Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’na katıldı. Törende ABD’li bir asker ise İstiklal Marşı’mızı Türkçe okudu.

ABD Adana Konsolusu Linda Specht’in eşlik ettği Büyükelçi Hohz Bass şunları söyledi:

“Malesef geçen yıl zor ve acılı bir yıl geçirdik. Amerika ve Türkiye bir kez daha teröristlerin eliyle acıyı tattı. Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bir bedel ödeyerek yasadışı darbe girişimine karşı demokrasiyi savundu. Bu yıl Türkiye’de şiddet olayları nedeniyle kayıp veren herkese derin taziyelermizi sunuyoruz. Başınız sağolsun. Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki teröre ve şiddete verilecek tek cevap; adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Türk Hükümeti’nin 15 Temmuz’da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkartmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz. Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken ABD, buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz.”

DHA