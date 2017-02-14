Büyükelçi suikastına verilen yılın fotoğrafı ödülü jüriyi böldü

AP foto muhabiri Burhan Özbilici'ye verilen "Yılın Fotoğrafı" ödülü, etikle ilgili bir tartışmayı da başlatmış durumda.

AP foto muhabiri Burhan Özbilici'ye verilen "Yılın Fotoğrafı" ödülü, etikle ilgili bir tartışmayı da başlatmış durumda.

World Press Photo Vakfı’nın 9 kişilik seçici kurulunun başkanlığını yapan Stuart Franklin, ödülün “Rus Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının” fotoğrafına verilmesine, “kuvvetli bir şekilde karşı çıktığını” açıkladı.

Guardian gazetesine seçim süreci ile ilgili bir yazı kaleme alan Franklin, neden karşı oy kullandığını “Üzgünüm Burhan. Bu bir katilin fotoğrafı… Katil ve kurbanını aynı kare içinde gösteren bu fotoğraf etik olarak bir teröristin kafa kesme görüntüsünü yayınlamak kadar problemli” şeklinde açıkladı.

Franklin, bu fotoğrafı ödüllendirmenin “teröristin mesajının” bir kez daha reklamının yapılması anlamına geldiğini de vurguladı.

9 kişilik jüride yer alan ve Özbilici’nin ödülü alması yönünde oy kullanan fotoğrafçı Mary F. Calvert da karar sürecinin çok zorlu olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Calvert, “Biz fotoğrafçıyı ödüllendirdik, suçu değil” diyerek Özbilici’nin olay anındaki cesaretinin altını çizdi.

Calvert şunları söyledi;

“Ben ödülü destekledim, çünkü bence bu fotoğraf, yaşadığımız çağın nefretini, bir olay anı fotoğrafı ile özetliyor. Bu kareyi ne zaman görsem beni derinden etkiliyor. Fotoğrafçının, saldırgan silahını halen havada tutarken, fotoğraf çekmeye devam etmesi de büyük bir cesaret örneği.

“Bu fotoğrafı dünyada görmeyen çok az kişi vardır ve bence zamanımızın nefreti ile, Suriye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletlerinde olanlar ile çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bence bu muazzam bir fotoğraf ve onun lehine oy kullandığım için çok mutluyum.”

“Genç gazeteciler için cesaret olacaktır”

Hollanda’nın Amsterdam kentinden düzenlenen ödül töreninde konuşan AP foto muhabiri Burhan Özbilici, Ankara’daki olay anında tüm mesleği adına sorumluluk hissettiğini açıkladı.

“Sanki bütün meslektaşlarım benim için dua ediyor gibi hissettim” diyen Özbilici, “Genç gazeteciler için de bu cesaret olacaktır, çünkü bağımsız habercilik bugünlerde tehlikede” şeklinde konuştu.

Birincilik ödülü 125 ülkeden 5 bin 34 fotoğrafçı tarafından çekilen 80 bin 408 fotoğraf arasından seçildi. Fotoğraf ödül tarihinde bir suikast fotoğrafına verilen üçüncü fotoğraf.