Cami saldırısını IŞİD mi gerçekleştirdi?

Mısır savcılığında yaptığı açıklamada, Cuma günü 305 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısını gerçekleştirenlerin saldırı esnasında IŞİD bayrağı taşıdığını iddia etti

İddia henüz doğrulanmadı ancak Kuzey Sinai bölgesinin 2014 yılında IŞİD'le birlik olduğu ve cihatçıların bir ayaklanma hazırlığında olmaları ve kendilerine Sinai Eyaleti olarak adlandırdıkları biliniyor.

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Yapılan açıklamada, “25 ila 30 arası IŞİD teröristi, örgütün bayraklarını taşıyarak caminin önüne geldiler ve ateş açtılar” denildi. Savıclıktan yapılan açıklamanın saldırıdan kurtulanlar ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandığı duyuruldu.

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Sinai bölgesinin politik durumu hakkında uzman olan Mohannad Sabry, “Her bulgu bölgede IŞİD varlığına işaret ediyor” ifadelerini kullandı