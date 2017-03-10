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Çamurun içinden 3 bin yıllık tarih çıktı

Arkeologlar, Mısır'ın başkenti Kahire'de çamur çukuru içinde, 3 bin yıllık oldukları tahmin edilen iki firavun heykeli buldu.
14:5710 Mart 2017
Dünya
Çamurun içinden 3 bin yıllık tarih çıktı
Arkeologlar, Mısır'ın başkenti Kahire'de çamur çukuru içinde, 3 bin yıllık oldukları tahmin edilen iki firavun heykeli buldu.

Kahire’nin Mattarya bölgesinde atık bir alanda bulunan heykellerin, MÖ 1314-1200 yılları arasında yaşayan 19’uncu krallık firavunlarına ait olduğu sanılıyor.

Heykellerden birinin “Büyük Ramses” olarak da bilinen 2’nci Ramses’e ait olduğu düşünülüyor. Boyları sekiz metre olan heykellerden birinin kuvarsit diğerinin ise kireç taşı yontularak yapıldığı kaydedildi.

resimid_3182446Kazı çalışmalarında görev yapan arkeologlardan Mısır ekibinin sorumlusu Aymen Ashmawy, bulunan heykellerin, Ra’ya adanan Heliopolis şehrinin önemini gösterdiğini dile getirdi.

Alman arkeolog Dietrich Raue ise arkeolog ekibinin, heykellerin çamur içinden çıkarılması sırasında zarar görmemesi için yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

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Son güncelleme: 14:5810.03.2017
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