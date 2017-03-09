Çavuşoğlu: Şu anki yönetime ‘Nazi’ demiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yla toplantı krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Almanya’nın sert tepki gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nazi’ benzetmesine ilişkin olarak, “Şu anki yönetime Nazi demiyoruz” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, toplantı kriziyle ilgili olarak, “haber verin sorun çıkmasın” dediğini kaydeden Çavuşoğlu, “30 toplantı listesi verdik, bekliyoruz” diye ekledi.

Çavuşoğlu gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine dış politikadaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

— Mevcut Alman yönetimine “Nazi” demiyoruz, uygulamaları o dönemi hatırlatıyor.

— Rakka operasyonu konusunda ABD’nin kafası karışık, YPG’nin kanton hayallerine izin vermeyeceğiz.

— Menbiç’e gidersek PYD oradaysa vururuz; PYD güvenliğimiz için IŞİD kadar tehlikeli.