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Çavuşoğlu’ndan ABD Dışişleri Bakanı’na kritik telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonla görüştü.

Sozcu.com.tr
16:1210 Nisan 2017
Dünya
Çavuşoğlu’ndan ABD Dışişleri Bakanı’na kritik telefon
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, referandum çalışmaları için Antalya’da bulunan Çavuşoğlu’nun Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve görüşmede Suriye’deki gelişmeler, IŞİD ile mücadele, Esad’ın durumu ve siyasi çözüm konularının ele alındığını belirtti.

ABD geçen hafta Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal saldırının ardından, saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutmuş ve cuma günü sabaha karşı saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığını belirttiği bir askeri üssü vurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye askeri üssüne gerçekleştirdiği hava saldırısının “son derece olumlu karşılandığını” açıklamıştı.

Son güncelleme: 17:4410.04.2017
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