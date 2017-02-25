Çavuşoğlu’ndan Yunan Bakan’a ‘Kardak’ tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Nikos Kocias'ın Kardak açıklamasına yanıt vererek, "Çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık."

AKP’nin Ankara’da bugün yaptığı referandum kampanyası tanıtım programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Kardak konusunda ilginç bir açıklama yaptı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “Türk Genelkurmayı isteseydi de Kardak’a çıkamazdı” sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Görevi çıkmak olsaydı çıkardı” dedi ve ekledi, “Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık.”

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar kuvvet komutanları ile birlikte 29 Ocak günü, Kardak kayalıklarını krizin yıldönümünde ziyaret etmek istemişti. Ziyaret esnasında Yunan botu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak’a girmesini önlemeye çalışmış, gergin anlar yaşanmıştı.

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Yunanistan'ın darbe günü kaçarak sığınma talebinde bulunan Türk askerlerini iade etmemesi konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın darbeci hainlerin işledikleri suçtan yargılanmasına engel olması hangi adalet ve hukuk anlayışına, hangi iyi komşuluk ve dostluk ilişkisine uygundur. Maalesef bu tutum bizi şaşırtmıyor. Zamanında PKK'nın şu anda hapiste olan elebaşısı da Yunanistan tarafından saklanmıştı” dedi.